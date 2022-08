Leale... come il Confalonieri di Mediaset - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leale... come il Confalonieri di Mediaset. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEDELE

Significato/Curiosita : Leale... come il confalonieri di mediaset

fedele – nome proprio di persona italiano maschile adriano fedele (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano cassandra fedele o fedeli (1465-1558)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

