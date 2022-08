Le... coppie del calzolaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le... coppie del calzolaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAIA

Significato/Curiosita : Le... coppie del calzolaio

Cercando di mantenersi con i mestieri più disparati (barbiere, falegname, calzolaio, salumiere), si guadagnò da vivere dal 1938 come intagliatore di calzature;...

paia è un census-designated place (cdp) degli stati uniti d'america, situato nello stato delle hawaii, nella contea di maui. altri progetti wikimedia commons... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con coppie; calzolaio; Una bicicletta per coppie ; Una piccola e scoppie ttante due ruote; La locuzione che si riferisce a coppie non sposate; Per funzionare, le coppie devono trovare i loro; L usa il calzolaio ; È un calzolaio ; La resina del calzolaio ; Lo é lo spago del calzolaio ; Cerca nelle Definizioni