Lama per farsi la barba - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : RASOIO

Significato/Curiosita : Lama per farsi la barba

Papa ha la barba canuta, probabile allusione alla sua saggezza. vi - l'innamorato (l'amoureux). sotto un grande cupido alato, pronto a scoccare la sua freccia...

Lama costituita da una lametta sostituibile. rasoio di sicurezza "a cartucce" o "a lametta". il rasoio deve essere ricaricato con una lama o cartuccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

