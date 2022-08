Lo fu Khomeyni titolo dei religiosi sciiti ara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fu Khomeyni titolo dei religiosi sciiti ara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo fu khomeyni titolo dei religiosi sciiti ara

ayatollah, raramente adattato in italiano in aiatollà, (in arabo: , ayat allah; in persiano ) è un titolo di grado elevato che viene...