Il John di Candle in the wind - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ELTON

Significato/Curiosita : Il john di candle in the wind

Dedicata a lady diana, vedi candle in the wind 1997. candle in the wind è un brano pop rock, con musica di elton john e testo di bernie taupin. fu scritta...

Oscar alla migliore canzone 1995 oscar alla migliore canzone 2020 sir elton hercules john, nato reginald kenneth dwight (pinner, 25 marzo 1947), è un...

