Isola siciliana dell incidente aereo dell 80 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola siciliana dell incidente aereo dell 80. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : USTICA

Significato/Curiosita : Isola siciliana dell incidente aereo dell 80

La strage di ustica è stato un incidente aereo, avvenuto alle 20:59 (utc+2) del 27 giugno 1980 nel mar tirreno meridionale, nel tratto compreso tra le...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ustica (disambigua). ustica (ùstica in siciliano) è un comune italiano di 1 306 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con isola; siciliana; dell; incidente; aereo; dell; isola dove Ulisse passò 7 anni con Calipso; Può essere isola nte, da pacchi e adesivo; L isola più grande delle Canarie; isola a sud della Sicilia dove sbarcano i migranti; La città siciliana di Nino Frassica; La città siciliana dell Accademia del Parnaso; L Eva top model siciliana ; Città siciliana che dà il nome a un pomodoro; Corrispettivo romano dell a dea greca Atena; Come l età dell anziano; Spezia asiatica dell a famiglia dell o zenzero; L isola più grande dell e Canarie; Convoglia i gas di scarico dell auto; Un incidente in auto; incidente tecnico temuto dai ciclisti; Uscito illeso dall incidente ; Non riportano danni dopo un incidente ; Rottame di una nave o un aereo in fondo al mare; Distribuzione dei pesi di un aereo o un auto; Un tecnico sull aereo ; aereo usato per spegnere incendi; Corrispettivo romano dell a dea greca Atena; Come l età dell anziano; Spezia asiatica dell a famiglia dell o zenzero; L isola più grande dell e Canarie; Convoglia i gas di scarico dell auto; Cerca nelle Definizioni