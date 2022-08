Isola dove Ulisse passò 7 anni con Calipso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola dove Ulisse passò 7 anni con Calipso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OGIGIA

Significato/Curiosita : Isola dove ulisse passo 7 anni con calipso

Trascorso appunto gli ultimi sette anni prigioniero sulla lontana isola ogigia dove viveva la bellissima ninfa calipso. quest'ultima si innamorò perdutamente...

In odissea. la storia di ogigia, su ogigia.com. ^ anthony bonanno, malta negli iblei, gli iblei a malta, pp. 119-120. ^ ogigia, l’isola incantata al largo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

