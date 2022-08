Insulto che ferisce e provoca ostilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insulto che ferisce e provoca ostilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OFFESA

Significato/Curiosita : Insulto che ferisce e provoca ostilita

Chiama persona offesa di creazione legislativa. si tratta, infatti, di una norma che attribuisce le facoltà e i diritti della persona offesa a soggetti che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

