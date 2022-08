Insieme di strumentisti diretti con la bacchetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di strumentisti diretti con la bacchetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORCHESTRA

Significato/Curiosita : Insieme di strumentisti diretti con la bacchetta

L'utilizzo di una bacchetta. il tempo viene in genere scandito dal direttore impugnando una bacchetta. per alcuni direttori la bacchetta non è necessaria:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orchestra (disambigua). il termine orchestra nell'antica grecia e a roma designava il luogo (alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

