L insieme di fili di un tessuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme di fili di un tessuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORDITO

Significato/Curiosita : L insieme di fili di un tessuto

Tessitura (incrocio di fili di trama e di ordito tramite telaio) e dalla maglieria. pertanto in un non tessuto le fibre presentano un andamento casuale...

Tessitura orditoio telaio (tessitura) trama (tessitura) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «ordito» orditoio artigianale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

