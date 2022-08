Insetti parassiti che si attaccano alla pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetti parassiti che si attaccano alla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZECCHE

Significato/Curiosita : Insetti parassiti che si attaccano alla pelle

Dell'ospite e si conclude prima della morte dell'ospite. il parassita ha rapporti con un solo ospite che invece può avere rapporti con più parassiti. il concetto...

Acari che comprende tre famiglie di zecche. le due principali sono: ixodidae o "zecche dure" e argasidae o "zecche molli". la terza famiglia comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

