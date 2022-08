Inflazione che rende tutto più costoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inflazione che rende tutto più costoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAROVITA

Significato/Curiosita : Inflazione che rende tutto piu costoso

Luogo sulla terra vivono o lavorano al di sopra del 14º piano, il che la rende la città più verticale del mondo. come conseguenza della mancanza di spazio...

Disambiguazione – se stai cercando la teoria cosmologica, vedi inflazione (cosmologia). con inflazione (dal latino inflatio «enfiamento, gonfiatura», derivato...

