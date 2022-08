Infezione conosciuta come orecchioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infezione conosciuta come orecchioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAROTITE

Significato/Curiosita : Infezione conosciuta come orecchioni

La parotite (o parotite epidemica), più conosciuta con il nome popolare di orecchioni o gattoni, è una malattia infettiva acuta di origine virale. si...

La parotite (o parotite epidemica), più conosciuta con il nome popolare di orecchioni o gattoni, è una malattia infettiva acuta di origine virale. si localizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con infezione; conosciuta; come; orecchioni; Tale è un video diffuso... come un infezione ; Iniezione per evitare una grave infezione ; infezione batterica detta anche patereccio; Sono ingrossati quando nel corpo c è un infezione ; Non conosciuta ; Divide et __, locuzione latina molto conosciuta ; La porchetta più conosciuta si mangia lì; Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%; come un pedone colpito da un auto; come il profumato legno del sandalo; come l età dell anziano; come ordini che non ammettono disobbedienza; Nome scientifico degli orecchioni ; È detta orecchioni ; E' detta anche orecchioni ; Il nome medico degli orecchioni ; Cerca nelle Definizioni