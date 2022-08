Industria alimentare francese di latticini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Industria alimentare francese di latticini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DANONE

Significato/Curiosita : Industria alimentare francese di latticini

Sugli effetti di un regime alimentare con limitato consumo di alimenti di origine animale come latticini, carne, uova. il concetto di dieta mediterranea...

Istituita l'anno precedente da bsn, gervais-danone ed altre cinque importanti aziende. a giugno, gervais-danone e bsn si fondono costituendo il primo gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

