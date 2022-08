Li indossa il ladro per non lasciare impronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li indossa il ladro per non lasciare impronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTI

Significato/Curiosita : Li indossa il ladro per non lasciare impronte

Sebbene luther, noto alle autorità come un ladro di alto profilo, diventi il principale sospettato, frank non crede che sia l'assassino ma burton chiede...

Proteggersi dal freddo, indossavano guanti a manopola in pelle. a causa della difficoltà di realizzazione, i guanti erano piuttosto rari nelle popolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Il verbo del ladro ; Fa l uomo ladro ...; L __ fa l uomo ladro ; Scrisse Il ladro di merendine; Abbattuto fino a non lasciare tracce; Tralasciare volutamente; A volte si deve scegliere tra farlo e lasciare ; lasciare gli altri in basso; Le impronte dell arte; impronte personali; impronte ; Tracce, impronte