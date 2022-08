Indicano lo spessore delle calze di nylon collant - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicano lo spessore delle calze di nylon collant. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DENARI

Significato/Curiosita : Indicano lo spessore delle calze di nylon collant

In venti soldi, o scellini (shilling), ciascuno dei quali valeva dodici denari (penny, al plurale pence). in molte lingue le parole che indicano la moneta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

In tre indicano la O dell alfabeto Morse; indicano i numeri sull orologio; indicano i gradi dei militari sulle loro spalle; indicano l anonimo; Resa fine nello spessore ; Mattone di spessore ridotto; Di piccolo spessore ; spessore sovrapposto; L isola più grande delle Canarie; I tappi delle pentole; Sigla delle forze dell ordine in treni e stazioni; Deficit dato da uscite maggiori delle entrate; calze che non si possono lavare separate; L insieme di camicie, fazzoletti, intimo, calze ; calze da donna che arrivano alla vita; calze che arrivano sopra il ginocchio; Spesso di nylon , vestono le gambe fra; Due lettere di nylon ; I limiti del nylon ; Grossa corda usata per pescare, in canapa o nylon ; collant sfilati e rovinati; Sono detti anche pantacollant ing; Indicano la pesantezza dei collant ; Decorazioni autocollant i per svariato utilizzo;