Indica il suono di qualcosa che si rompe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il suono di qualcosa che si rompe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PATATRAC

Significato/Curiosita : Indica il suono di qualcosa che si rompe

Flipper, che se scosso per indirizzare la pallina si bloccava con un suono simile a tilt. andare (finire) in vacca si dice di qualcosa che va a finire...

patatrac è stato un programma televisivo italiano trasmesso sulla rete 2 dal 27 dicembre 1981 al 7 marzo 1982 per 11 puntate la domenica sera alle 20.40... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con indica; suono; qualcosa; rompe; indica no lo spessore delle calze di nylon collant; indica vini di qualità; Sul documento di identità può indica re se un cittadino è celibe o coniugato; Il termine che indica la rivolta palestinese contro lo Stato di Israele; Soffiare l aria per produrre un suono ; suono tipico degli insetti volanti; Riferito alla dinamica del suono ; Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale; Riordinare qualcosa di caotico; Togliere qualcosa a qualcuno; Colpito da qualcosa di davvero ammirevole; Un qualcosa difficile da trovare; Interrompe re una Fase Rem; Sconquassare, rompe re; C è chi le rompe nel paniere; Presuntuoso e vanitoso... che rompe tutto; Cerca nelle Definizioni