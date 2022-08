Incisione artistica tridimensionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incisione artistica tridimensionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTAGLIO

Significato/Curiosita : Incisione artistica tridimensionale

(piano) o di una figura tridimensionale. una figura può essere indicata per mezzo di un contorno e una forma tridimensionale può essere indicata da linee...

In legno l'intaglio è comunemente utilizzato nella xilografia, intaglio su legno per ottenere matrici di stampa, e nella glittica, intaglio su gemme e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

