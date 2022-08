Immagine tridimensionale sugli Euro in banconota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immagine tridimensionale sugli Euro in banconota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OLOGRAMMA

Significato/Curiosita : Immagine tridimensionale sugli euro in banconota

Dedicata una banconota: durante gli anni novanta, un suo ritratto è stato presente sulla banconota da 1.000 lire italiane; la banconota ebbe corso fino...

Contiene il lemma di dizionario «ologramma» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ologramma (en) ologramma, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

