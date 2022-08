Imitare con movimenti e gesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imitare con movimenti e gesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIMARE

Significato/Curiosita : Imitare con movimenti e gesti

"tarantella" rock con ritmo, synth e chitarre incalzanti, con la melodia principale suonata dal sassofono. il testo descrive i gesti da fare per ballare...

Di anatra. il sostantivo papero deriva dall'onomatopea p... r usata per mimare il verso di questi uccelli.

Altre definizioni con imitare; movimenti; gesti; imitare nell impresa; imitare ... il cavallo; Quelli buoni sono da seguire e imitare ; Il limitare dell uscio; Sveltire nei movimenti ; Una causa dei movimenti franosi in montagna; I movimenti medievali in dissidio con la Chiesa; Causa movimenti involontari; Fondo pensionistico di imprenditori: gesti one __; Ufficio di gesti one; gesti oni o amministrazioni di attività; Suggesti va località turistica sarda nei pressi di Dorgali; Cerca nelle Definizioni