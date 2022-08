Imbevute, zuppe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbevute, zuppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTRISE

Significato/Curiosita : Imbevute, zuppe

Salsiccia speziata), pastirma, börek, simit (vedi foto), pogaça e persino zuppe. un'altra specialità turca per la prima colazione è il menemen che viene...

Capacitava di come non ci fosse un modo per evitare di cambiare le magliette intrise di sudore durante ogni allenamento. accorgendosi che i pantaloni a compressione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con imbevute; zuppe; Inzuppate, imbevute ; imbevute , intrise; Impasti di sostanze imbevute di un liquido; Legumi per gustose zuppe ; Quello di rondine si mangia in certe zuppe ; Un frumento per zuppe ; Legumi per ottime zuppe ; Cerca nelle Definizioni