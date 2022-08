Gruppo politico poco rilevante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo politico poco rilevante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARTITINO

Significato/Curiosita : Gruppo politico poco rilevante

Azione è un partito politico italiano di orientamento social-liberale, guidato da carlo calenda. nato dal manifesto politico di siamo europei, il nome...

Il 5 febbraio 2020. ^ di maio rinnega i 5 stelle e aggiunge un altro partitino al centro: “no agli estremismi e ai populismi. e uno non vale l’altro”... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con gruppo; politico; poco; rilevante; Il Phil del gruppo musicale Genesis; gruppo di pecore o ovini; Boss di un gruppo malavitoso; Il gruppo rock de Il mio corpo che cambia; Un politico come Tony Blair; politico e militare ateniese figlio di Santippo; Il principale esponente di un partito politico ; È incaricato di esprimere il punto di vista di un uomo politico importante; Come un dialetto intenso e poco comprensibile; Lo è una voce poco udibile e riservata; Un affare di poco conto; Effetto, motivo... poco comune; rilevante centro abitato non troppo grande; Spesa __, cioè irrilevante ; È meno rilevante di una prova rappresentativa; rilevante ; Cerca nelle Definizioni