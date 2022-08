Gruccia o appendiabiti in alcune regioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruccia o appendiabiti in alcune regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAMPELLA

Significato/Curiosita : Gruccia o appendiabiti in alcune regioni

vedi chiara appendino. la gruccia (dal germanico krukkja, al plurale grucce), chiamata anche appendino, appendiabiti, o attaccapanni, è un accessorio...

Meccanici di unione. stampelle avambraccio stampelle ascellari stampella multifunzione stampella canadese in carbonio stampella a zeta tompoma ^ https://www... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con gruccia; appendiabiti; alcune; regioni; gruccia per abiti; La gruccia del pappagallo; S'appende alla gruccia ; Accomuna appendiabiti e pugilato; Pista accanto ad alcune strade; Si trova in alcune strade strette: senso unico __; Sul tetto di alcune auto o in un mare fantastico; Duro aculeo di alcune piante; Grandi ruminanti delle regioni nordiche; Ruminanti delle regioni nordiche; Estese regioni elevate; Luoghi, regioni ;