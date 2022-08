Grosso pietrone che tritura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso pietrone che tritura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MACINA

Significato/Curiosita : Grosso pietrone che tritura

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi macina (disambigua). una macina è un attrezzo di forma rotonda, usualmente in pietra e di elevata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

