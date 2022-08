Grossa pala di ferro con impugnatura di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa pala di ferro con impugnatura di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BADILE

Significato/Curiosita : Grossa pala di ferro con impugnatura di legno

con impugnatura in corno o in legno rivestito di lamine di ottone; faceva parte dell'abito sardo e veniva portata infilandola entro la cintura. palà -...

Stai cercando altri significati, vedi pizzo badile (disambigua). il pizzo badile (3.308 m s.l.m. - piz badile in romancio) è la cima più conosciuta dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con grossa; pala; ferro; impugnatura; legno; grossa via cittadina, spesso periferica e alberata; grossa fune di canapa impiegata per ormeggiare; grossa trave trasversale alla ruota di poppa; Il calibro di una grossa pistola; Insignificante... per il pala to; I suoi assi vengono acquistati con milioni a pala te; Dipinse la pala di Brera conservata nell omonima Pinacoteca milanese; Può essere strappala crime; Il rosso in una famosa canzone di Tiziano ferro ; Un artigiano che lavora il ferro ; Lo sbocco francese del traforo ferro viario del Fréjus; Comunissimo minerale del ferro ; Ha una facile impugnatura lignea: gelato su __; L impugnatura della spada; Sta in tavola con impugnatura e beccuccio; impugnatura sferoidale o discoidale; Come il profumato legno del sandalo; legno per coperte navali; L articolo in legno ; Pezzetti di legno che possono essere... mancanti; Cerca nelle Definizioni