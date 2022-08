In grammatica, la sua abbreviazione è agg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In grammatica, la sua abbreviazione è agg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AGGETTIVO

Significato/Curiosita : In grammatica, la sua abbreviazione e agg

Naoko ozawa, mariko saito (2006) "grammatica giapponese". hoepli isbn 88-203-3616-2 kubota yoko (1989). grammatica di giapponese moderno. libreria editrice...

Discorso (un aggettivo o un participio usato come aggettivo) che determina un sostantivo, da cui dipende sintatticamente. la posizione dell'aggettivo caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con grammatica; abbreviazione; Termine di paragone modello grammatica le; Sgrammatica to sleale; In grammatica può essere maschile o femminile; In grammatica , la vocale che viene accentata; Ritardando abbreviazione ; L abbreviazione di nostro; abbreviazione di venerabile; Un ufficiale subalterno abbreviazione ; Cerca nelle Definizioni