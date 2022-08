Il gomito della gamba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gomito della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il gomito della gamba

Della caviglia, specialmente per quanto riguarda il malleolo mediale. la fibula è il secondo osso della gamba: più sottile e corta, non partecipa all'articolazione...

Il ginocchio è un'articolazione che unisce la coscia e la gamba, le quali, insieme al piede, compongono l'arto inferiore. il ginocchio è composto in realtà...