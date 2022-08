Giuliani come Italo Svevo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giuliani come Italo Svevo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIESTINI

Significato/Curiosita : Giuliani come italo svevo

italo svevo, pseudonimo di aron hector schmitz (trieste, 19 dicembre 1861 – motta di livenza, 13 settembre 1928), è stato uno scrittore e drammaturgo...

Selva, dedicato ai volontari triestini caduti nella prima guerra mondiale. è presente pure una targa dedicata ai caduti triestini della prima guerra mondiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

