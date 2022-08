Giudice sportivo che fa partire la gara ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giudice sportivo che fa partire la gara ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STARTER

Significato/Curiosita : Giudice sportivo che fa partire la gara ing

Di gara" o "giudice di gara", è un ufficiale di gara dello sport del calcio, a cui è deputata la direzione della stessa. questa figura è colui che durante...

starter – addetto che dà il segnale di partenza nelle gare sportive starter – dispositivo necessario per innescare l'accensione delle lampade fluorescenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

