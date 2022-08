Girare velocemente le pagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Girare velocemente le pagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SFOGLIARE

Significato/Curiosita : Girare velocemente le pagine

Deriverebbe dalla similitudine col gioco d'azzardo della roulette, in cui si fa girare una ruota, e si scommette su quello che sarà il risultato. l'aggettivo "russa"...

Della telefonata tra paolo e susan, si nota il portiere dell'albergo sfogliare la gazzetta dello sport, il cui titolo riporta la clamorosa sconfitta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

