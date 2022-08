Giocattolo a cui si possono pettinare i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giocattolo a cui si possono pettinare i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAMBOLA

Significato/Curiosita : Giocattolo a cui si possono pettinare i capelli

Che collega i due mondi. è smemorata e ha un fratello maggiore di nome pop, al quale vuole molto bene. le piace la moda e pettinare i capelli in tanti modi...

Ricevette la bambola in dono nel 1968. la bambola si sarebbe comportata in modo strano e un medium disse alla studentessa che la bambola era infestata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con giocattolo; possono; pettinare; capelli; giocattolo dotato di manico che ruota al vento; giocattolo vorticoso; Il Mr, tubero giocattolo ing; Un giocattolo come la Barbie, oppure di porcellana; possono anche essere non euclidee; Rettili che possono arrampicarsi sui vetri; possono sollevare ilarità; Piloti che possono intervenire in caso d emergenza; P. Luigi: Siam mica qui a pettinare le bambole!; pettinare ... il giardino; Teneva in piega i capelli ; Mossi come certi capelli ; Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero; capelli tagliati corti che ricascano sulla fronte; Cerca nelle Definizioni