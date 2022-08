Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VASELINA

Significato/Curiosita : Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia

Commercializzato anche in forma di gel, o con composizioni miste. è generalmente estratto da un tubetto flessibile di materiale plastico. il suo uso è quasi sempre...

Commerciale, vaselina, è ormai entrato nell'uso quotidiano e spesso indica, seppur impropriamente, il petrolato in generale. la vaselina pura non contiene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

