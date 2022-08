Galileo Galilei scrisse quella dei suoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galileo Galilei scrisse quella dei suoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FAVOLA

Significato/Curiosita : Galileo galilei scrisse quella dei suoni

Bibliografia su galileo galilei cannocchiali di galileo casa di galileo galilei domus galilaeana fisica galilei (famiglia) isocronismo la favola dei suoni meccanica...

Significati, vedi favola (disambigua). disambiguazione – "favole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi favole (disambigua). la favola è un genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con galileo; galilei; scrisse; quella; suoni; Sidereus, trattato d astronomia di galileo ; Le concittadine di galileo ; I nomi come galileo Galilei e Aleardo Aleardi; Atto al quale il Sant Uffizio costrinse galileo ; I nomi come Galileo galilei e Aleardo Aleardi; Ha l aeroporto Galileo galilei ; Il mestiere di Galileo galilei con il telescopio; Opera di Galileo galilei ; Gramsci scrisse quelli del carcere; scrisse Lamontagna incantata; scrisse immortali versi; scrisse La spia che venne dal freddo; quella tedesca è nera, rossa e gialla; Andrea Camilleri ha narrato quella del ragno; L Imperatore Domiziano fece parte di quella flavia; quella della strega... non si scarica dalle tasse; Armonia che nasce dall accordo di più voci o suoni ; Apparecchio diagnostico a ultrasuoni ; Sequenza breve di suoni squillanti; Assenza di suoni ; Cerca nelle Definizioni