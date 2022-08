Furti di prodotti dai negozi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furti di prodotti dai negozi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TACCHEGGI

Significato/Curiosita : Furti di prodotti dai negozi

Impropriamente anche come furti napoleonici, furono una serie di sottrazioni di beni, in particolare opere d'arte e in genere di opere preziose, attuate...

Il taccheggio è il furto di merce che si trova esposta in vendita all'interno di esercizi commerciali. in quegli esercizi in cui il cliente possa liberamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

