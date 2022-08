Frutto secco ricurvo simile all arachide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto secco ricurvo simile all arachide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANACARDO

Significato/Curiosita : Frutto secco ricurvo simile all arachide

Le verdure, la frutta e i semi di soia. tra le spezie più utilizzate vi è lo zenzero e l'aglio; spesso si trovano inoltre le arachidi, il lardo, l'aceto...

Avviata alla produzione dell'olio di gusci di anacardo. quest'ultimo non va confuso con l'olio di anacardo, commestibile, estratto dai gherigli e non dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

