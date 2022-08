Fu fredda, del Golfo... e mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu fredda, del Golfo... e mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUERRA

Significato/Curiosita : Fu fredda, del golfo... e mondiale

Significati, vedi guerra del golfo (disambigua). la guerra del golfo (2 agosto 1990 – 28 febbraio 1991), detta anche prima guerra del golfo in relazione alla...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi guerra (disambigua). la guerra è un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Sono pari nel golfo ; Città sul golfo di Gaeta; Località affacciata sul golfo di Venezia; Grande e italiano nel mar Ionio: golfo di __; Trascinò il mondo nella seconda guerra mondiale ; Aventi diffusione mondiale ; L aviazione tedesca nella Seconda Guerra mondiale ; Un aereo da caccia della prima guerra mondiale ;