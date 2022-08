Formazioni linfatiche dietro il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formazioni linfatiche dietro il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADENOIDI

Significato/Curiosita : Formazioni linfatiche dietro il naso

Tonaca vaginale comune sono la continuazione delle formazioni analoghe presenti nel funicolo spermatico. il setto scrotale è composto da tutti gli strati della...

Disambiguazione – "adenoidi" rimanda qui. se stai cercando lo spettacolo di daniele luttazzi, vedi adenoidi (libro). le tonsille (conosciute anche con...

