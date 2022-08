Si formano sopra alle ferite secche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si formano sopra alle ferite secche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CROSTE

Significato/Curiosita : Si formano sopra alle ferite secche

Chiazze secche provoca lacerazioni, accartocciamento e caduta delle foglie. cancro del tronco (phomopsis cinerascens): attacca in seguito a una ferita non...

La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la terra:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con formano; sopra; alle; ferite; secche; Le Piccole e le Grandi formano i Caraibi; formano lunghe parallele; Si formano dietro le navi; Processo con cui si formano le cellule aploidi; sopra vvissuto a un disastro in alto mare; sopra nnome degli sportivi della nazionale francese; Indumento pesante sopra la camicia; Se ne vanno a dormire sopra i caloriferi; Evento privo di alle gria e vitalità; Piante acquatice dalle larghe foglie rotonde; Metallo nei pomodori a cui si può essere alle rgici; Stretta galle ria nel terreno; ferite della pelle; Coprono le piccole ferite ; Le carte preferite dai bari; Un pericolo delle ferite non ben disinfettate; Quelle secche sono un ottimo lassativo; I suoi denti servono per radunare foglie secche ; secche senza uguali; Lo strato di foglie secche che si deposita intorno agli alberi; Cerca nelle Definizioni