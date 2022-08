Si forma sul vetro col vapore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si forma sul vetro col vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONDENSA

Significato/Curiosita : Si forma sul vetro col vapore

Formarsi. nella pratica, hanno la possibilità di solidificare sotto forma di vetro solo i materiali che abbiano una velocità di cristallizzazione molto...

Su superfici può avvenire in due modi: condensazione a film: il vapore condensa sulla superficie creando un film di liquido, che percola verso il basso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con forma; vetro; vapore; Le Piccole e le Grandi forma no i Caraibi; Rigido e paralizzato per la forma lità; Scienza che voleva trasforma re i metalli in oro; Classico dolce pasquale dalla forma di volatile; Un recipiente di vetro per l acqua; Sfera di vetro che può ospitare pesci; Palline di vetro forate; Diafana come vetro ; Faceva funzionare i treni a vapore ; Nave con apparato motore a vapore ; Cambiano calore in vapore ; Un elettrodomestico... a vapore ;