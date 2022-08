In fondo alla colonna vertebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In fondo alla colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OSSO SACRO

Significato/Curiosita : In fondo alla colonna vertebrale

Della colonna vertebrale, in cui le vertebre tendono a muoversi e a scivolare l'una sull'altra; essa viene anche definita osteoartrosi della colonna vertebrale...

L'osso sacro è un osso impari e asimmetrico, appartenente alla colonna vertebrale. il nome italiano discende direttamente dalla locuzione latina os sacrum... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

