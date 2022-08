Fiume siciliano famoso per il terremoto del 68 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume siciliano famoso per il terremoto del 68. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BELICE

Significato/Curiosita : Fiume siciliano famoso per il terremoto del 68

Più grandi dell'entroterra siciliano. il centro storico, caratterizzato dallo stile tardo-barocco, è stato insignito del titolo di patrimonio dell'umanità...

Il terremoto del belìce del 1968 fu un violento evento sismico, di magnitudo momento 6,4, che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 colpì una vasta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

