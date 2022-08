Lo è un fiore ormai schiuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un fiore ormai schiuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SBOCCIATO

Significato/Curiosita : Lo e un fiore ormai schiuso

Mediterraneo e temperato con abbondanti precipitazioni primaverili dona un'intensa vegetazione all'isola, tanto che omero la indicò come fiore di levante...

Di boccioli di fiori. giglio sbocciato altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «sbocciato» scapigliato è un termine utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con fiore; ormai; schiuso; Un bel fiore ; Il nome tedesco del fiore noto come stella alpina; A chi si immerge sembra un fiore , invece è un animale; fiore nza mezzosoprano; ormai consolidata; ormai è acqua __; Non più fresche, come rose ormai vecchie; Girini... ormai adulti; Il seme che si è schiuso ; Dischiuso nuovamente; Dischiuso ... dopo la pausa estiva; Cerca nelle Definizioni