Le figure che si fanno parlando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le figure che si fanno parlando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RETORICHE

Significato/Curiosita : Le figure che si fanno parlando

parlando, una descrizione poetica degli eventi naturali, e i nomi degli dei che venivano dati a tali fenomeni. in questo però muller non faceva che riprendere...

Trattati di retorica. l'intento era volto soprattutto ad una classificazione minuta degli elementi del discorso e in particolare delle figure retoriche. tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con figure; fanno; parlando; Controfigure sul set; Le figure ... non solide; Matematica delle figure ; Le figure nel gioco dei tarocchi; Non la fanno i soldi ma nemmeno la disfanno ; Ma come fanno i __, brano di Dalla e De Gregori; Lo sono le onde che fanno rumore; Se sono bravi, fanno centro; Si porta all orecchio parlando al telefono fisso; Si allena parlando una lingua da imparare; Si misurano parlando ; Lo diceva Cicerone parlando di sé; Cerca nelle Definizioni