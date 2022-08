Fibra ottenuta dal pelo della capra d Angora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra ottenuta dal pelo della capra d Angora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOHAIR

Significato/Curiosita : Fibra ottenuta dal pelo della capra d angora

Industrialmente il feltro o altri tipi di tessuto non tessuto. angora sigla wa, filato prodotto con il pelo di un coniglio, molto morbido e soffice. arazzo manufatto...

Il mohair è una fibra tessile di origine animale con caratteristiche simili alla seta, ricavato dal pelo della capra d'angora. la parola mohair deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

