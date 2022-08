Festività di ottobre con zucche e streghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festività di ottobre con zucche e streghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HALLOWEEN

Significato/Curiosita : Festivita di ottobre con zucche e streghe

Anche "halloween" di robert burns (1785). nella festività prevalgono anche elementi della stagione autunnale, come zucche, bucce di mais e spaventapasseri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi halloween (disambigua). halloween (termine inglese di origine scozzese, afi: [hæl'win] o [hælo'in];... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con festività; ottobre; zucche; streghe;