Ferite della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferite della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIAGHE

Significato/Curiosita : Ferite della pelle

la pelle può andare incontro a: lesione da pressione ulcera ustione ragadi ferita ferite da punta e taglio ferite lacere ferite contuse ferite lacero-contuse...

Questo libro è proprio l'invio delle dieci piaghe, o punizioni divine, contro il popolo egizio. l'espressione «piaghe d'egitto», benché di uso comune, non è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ferite; della; pelle; Coprono le piccole ferite ; Le carte preferite dai bari; Un pericolo delle ferite non ben disinfettate; Mattoncini che rigenerano le ferite cutanee; Rumore della pancia quando si ha fame; In quelle della camicia si infilano le braccia; Corrispettivo romano della dea greca Atena; Spezia asiatica della famiglia dello zenzero; Insetti parassiti che si attaccano alla pelle ; La pelle animale che era usata come carta; Pieghe della pelle in ambito medico; Morbida pelle per guanti; Cerca nelle Definizioni