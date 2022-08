Fatto scivolare verso il basso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto scivolare verso il basso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CALATO

Significato/Curiosita : Fatto scivolare verso il basso

A scivolare in possesso della famiglia visconti di milano e successivamente in mano agli sforza, periodo al quale buona parte del novarese deve il ceppo...

Coordinate: 41°02'38n 14°21'45e / 41.043889°n 14.3625°e41.043889; 14.3625 calatia o galazia (come era solitamente indicata nell'alto medioevo) era un'antica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con fatto; scivolare; verso; basso; Simbolo fatto di immagini caratteristiche; Mucchio fatto con i covoni delle biade mietute; fatto in maniera fraudolenta; fatto abbrustolire; Si usa per scivolare ; scivolare seduti sulla neve o trainati da cani; La tavola per scivolare sulle onde; Gli alpinisti li mettono per non scivolare ; Leggermente diverso ; verso di lamento; verso soffocato; Orecchie sporgenti verso l esterno: a __; Comune in provincia di Campobasso ; Nelle lampade che illuminano a basso consumo; Sigla per titoli a basso rischio; Una colonnina in basso rilievo spesso decorativa; Cerca nelle Definizioni