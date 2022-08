Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIEGHE

Significato/Curiosita : Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti

Paper paperi (carta) paraula paraula (parola) planxa prància (ferro da stiro; prestito di origine francese, anteriore allo spagnolo plancha) premsa...

Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi nelle pieghe del tempo (film). nelle pieghe del tempo (a wrinkle in time) è un romanzo science fantasy... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

