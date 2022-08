Famosa avanguardia con futurismo e surrealismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famosa avanguardia con futurismo e surrealismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Famosa avanguardia con futurismo e surrealismo

Il surrealismo è un movimento artistico e letterario d'avanguardia del novecento, nato negli anni 20 a parigi come evoluzione del dadaismo, e che coinvolse...

Chiamare affatto dadaismo: il nome dada venne creato proprio in opposizione a tutti gli -ismi letterari ed artistici. in fondo il dadaismo era una provocazione...