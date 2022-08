Eventi non previsti né intenzionali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eventi non previsti né intenzionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCIDENTI

Significato/Curiosita : Eventi non previsti ne intenzionali

Come recupero (ripristino) dei dati stessi in caso di eventi malevoli accidentali o intenzionali o semplice manutenzione del sistema. un backup può anche...

Disambiguazione – se stai cercando incidenti come termine geometrico, vedi incidenza (geometria). incidenti è un film a episodi del 2005 diretto da miloje... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

